紫米创始人张峰成立小米景明科技新公司，注册资本 1 亿元

IT之家 7 月 24 日消息，小米景明科技有限公司（以下简称“小米景明科技”）于近日在北京成立，注册资本为 1 亿元人民币，由小米智能技术有限公司（以下简称“小米智能”）全资控股。

IT之家从工商网站查询得知，小米景明科技法定代表人为小米集团合伙人、高级副总裁张峰，经营范围包括软件开发、计算机系统服务、社会经济咨询服务、专业设计服务、数据处理服务、企业管理咨询、信息技术咨询服务等。

值得一提的是，小米景明科技的法定代表人张峰正是紫米品牌的创始人，他于 2012 年创办江苏紫米电子技术有限公司，并带紫米于 2013 年成为小米产业生态链成员之一，负责研发生产小米移动电源及相关配件。张峰此次成立新公司，给人留下了更多的遐想空间。

▲ 图源小米官网

小米景明科技的控股公司小米智能成立于 2022 年 1 月 18 日，注册资本 6.66 亿元，法人代表为雷军，该公司由小米通讯技术有限公司 100% 持股。这样看来，小米景明科技可以说是小米旗下的“直系”公司。

除了手机产品，小米近年来在智能家居行业的发展也是突飞猛进，并借此成立了多家子公司，目前小米旗下的公司有：小米电子软件、小米支付、小米移动软件、小米软件技术、小米数码科技等。

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