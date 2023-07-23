Canalys：印度智能手机市场表现坚挺，vivo、小米、realme、OPPO 名列前五

IT之家 7 月 23 日消息，Canalys 最新发布的一份报告显示，2023 年第二季度，印度智能手机市场表现坚挺，出货量稳定在 3610 万部，同比仅下降 1%，环比增长 18%。

数据显示，目前三星仍稳居印度市场的头把交椅，市场份额达 18%（出货量 660 万部）；vivo 紧随其后，在第一季度后重新夺回第二的位置，出货量达 640 万部，市场份额同样约为 18%。

后续的小米出货量为 540 万部，市场份额占比约 15%，同比下降 22%；而 realme 和 OPPO（不含一加）跻身前五，出货量分别达 430 万部和 370 万部，占比 12% 和 10%，同比下降 29% 和 7%。

Canalys 印度分析师 Sanyam Chaurasia 表示，由于消费者强烈偏好线下购物，线下消费需求在城乡地区都有大幅增长。

厂商正努力在线下与线上渠道之间取得更好的平衡。例如，传音的子品牌 Infinix 通过电商渠道取得显著的增长，而 Tenco 和 iTel 则聚焦次级城市的线下渠道。

一加凭借 Nord CE 3 Lite 5G 实现了稳定的增长，并已在较小城市的线下渠道布局坚实的立足点。realme 侧重于线下渠道，其中 C55 型号占其销量的 29%，但其线上出货量略高于线下。

据IT之家所知，小米在 2022 年 Q4 之前可以说一直都是印度市场第一，后来表现逐渐乏力，不过在 2023 年第二季度重获动力，例如 Redmi A2 和 12C 这个季度就充分带动了销量的增长，而旗下 Poco 品牌最近推出的 C51 也提振了出货量的增长。

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