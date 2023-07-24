比亚迪宋 PLUS EV 冠军版车型将出口欧洲市场，定名为“海豹 U”

IT之家 7 月 24 日消息，据 motor.es 等海外媒体今日消息，比亚迪宋 PLUS EV 冠军版将正式进军欧洲市场，新车计划于 9 月开幕的慕尼黑车站期间亮相。据当地媒体提供的新车图片显示，该车在欧洲市场的正式名称将为“海豹 U”（Seal U）。

▲ 图源 motor.es ，下同

之所以选取此名称，是因为字母 U 代表“Utility”，中文即为“多功能”（IT之家注：SUV 的全称 Sport Utility Vehicles 中，即包含该单词，中文全称为运动型多功能 / 多用途车）。而从新车前脸来看，的确与海豹的轿车车型存在不少相似之处。

海豹 U 的外观和内饰整体与国内车型保持一致，同样也采用了 15.6 英寸的旋转中控屏，以及 DiLink 智能网联系统。动力方面，新车在欧洲市场提供一种动力系统，最大功率为 160kW；匹配 71.8kWh 和 87kWh 两种容量电池，WLTP 工况续航分别为 420 公里和 500 公里。

另据比亚迪欧洲官方脸书主页显示，国内在售的护卫舰 07 车型有望在当地市场以唐系列衍生车型的名义进行销售。目前比亚迪已在欧洲市场推出 5 款车型，分别为已经上市的汉系列、元 PLUS（ATTO 3）、唐系列，以及 7 月投放市场的海豚和 9 月投放市场的海豹。

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