消息称苹果二代 Apple Watch Ultra 智能手表重量更轻

IT之家 7 月 24 日消息，据微博博主 @刹那数码 透露，苹果公司计划今年推出的新款 Apple Watch Ultra 智能手表将比现款更轻。该博主曾准确预测了苹果公司在今年春季推出黄色 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus。

IT之家查询获知，现款 Apple Watch Ultra 的重量为 61.3 克，比 41 毫米铝制 Apple Watch Series 8 的重量（32 克）高出近一倍。

苹果分析师郭明錤近日透露，第二代 Apple Watch Ultra 将采用 3D 打印的机械部件。这些部件可能包括数字表冠、侧面按键和 Action 按键，这些都是 Apple Watch Ultra 的机械部件。目前，这些钛制部件是通过数控加工制造的。

目前尚不清楚 3D 打印技术是否能帮助苹果公司降低 Apple Watch Ultra 的重量，但预计该技术能缩短生产时间并降低成本。

除了搭载基于 A15 仿生芯片的新芯片外，目前还不清楚第二代 Apple Watch Ultra 和 Apple Watch Series 9 手表将有哪些新功能。据传闻，苹果公司将在今年晚些时候推出这两款新手表。

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