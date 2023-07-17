苹果要用：郭明錤称 3D 打印有可能会复制 CNC 的成功故事

IT之家 7 月 17 日消息，跟踪苹果产业链多年的分析师郭明錤今日发布报告指出，CNC（数控机床）在苹果开始采用后快速成长，3D 打印有可能会复制此成功故事。关键供应商为激光零部件的 IPG Photonics，以及 3D 打印机供应商的华曙高科与铂力特。

郭明錤称，若 3D 打印产业因苹果采用而快速成长，则激光零组件有可能会出现供应紧张。钛是 3D 打印生产中最常被用到的金属，应用范围广泛，如医疗、航空等。这可能是苹果采用 3D 打印技术时，先从钛机构件开始做起的主要理由之一。

郭明錤还称，3D 打印是加法生产，与 CNC 的减法生产相较下更不浪费，因钛单价较高，故采用 3D 打印生产的钛金属件更节省成本。

郭明錤称，荣耀刚发布的全球最薄的折叠机 Magic V2，也采用了 3D 打印技术。钛轴盖可同时降低厚度并提高强度。荣耀的 3D 打印供应商为 IPG Photonics（激光零组件）、金太阳（表面处理）与铂力特（3D 打印机厂商）。

郭明錤前几天曾发文称，调查苹果供应链之后，发现苹果正在积极部署使用 3D 打印技术，预计 2H23（今年下半年） 新款 Apple Watch Ultra 的部分钛金属机构件将采用 3D 打印技术。

据IT之家了解，全金属一体式 CNC 加工工艺最早由苹果公司开创 —— 铝板由柱状实心铝材压铸而成，经精密加工先切削成为一体式机身的雏形，随着机身渐渐成形，机身上的键盘形状和各种细微构造均被铣削出来。此过程共包含九道数控铣削工艺，九道工艺之后便获得精密的一体成型外壳。

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