消息称因新车销量不佳，广汽丰田正在进行裁员

IT之家 7 月 24 日消息，三名员工近日向路透社表示，广汽丰田已解雇了中国工厂的部分工人，原因是丰田正在中国这个全球最大的汽车市场上艰难应对价格战和销量下滑的挑战。

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因隐私原因不愿透露姓名的员工表示，广汽丰田在上周末解雇了部分工人，并向他们提供了补偿，受影响的工人被劳务公司雇佣并派往广州的广汽丰田工厂工作。

报道表示目前无法确定总共有多少工人被解雇，广汽和丰田都没有立即回应置评请求。而据广汽丰田网站介绍，广汽丰田工厂年产汽车 100 万辆，现有员工约 1.9 万人，生产凯美瑞、雷凌和 bZ4X 等车型。

中国汽车工业协会的数据显示，今年上半年，日本品牌在中国汽车制造商中销量下滑幅度最大，市场份额从一年前的近 20% 缩减至 14.9%。与此同时，中国品牌的销售额占总销售额的 53%。

IT之家此前报道，丰田 6 月在中国市场新车销量为 17.45 万辆，同比下降 12.8%，这是三个月来首次出现负增长。此外，1-6 月丰田在华售出 879400 辆新车，同比下降 2.8%。

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