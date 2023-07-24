联想新款 YOGA 27 一体机 7 月 29 日发布，搭载新一代 AMD 平台

IT之家 7 月 24 日消息，联想今日宣布在 7 月 29 日发布新款 YOGA 27 一体机，其将搭载新一代 AMD 平台。

如上图所示，新款 YOGA 27 一体机沿用了老款的设计，配置预计将从 R7 6800H + RX 6600M 升级到 R7 7840H + RX 7600M。

据IT之家此前报道，2022 年 5 月份，联想发布了 2022 款 YOGA 27 一体机，相比上代升级为 4 窄边设计，27 英寸 4K 分辨率，95% DCI-P3 色域，400nit 亮度。配置方面最高可选 R7 6800H + 32G + 1T + RX 6600M，首发价 9999 元。

今年 5 月份，联想推出了全新的 YOGA Air 32 超薄一体机，i9-13900H 核显版 13999 元，i9-13900H + RTX 4050 独显版 16999 元。

7 月 29 日，联想还将发布搭载 R7 7840HS 处理器的小新 PRO 系列笔记本，届时请关注IT之家的详细报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。