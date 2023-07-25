DSCC：LG Display 屏幕量产问题已解决，苹果 iPhone 15 系列面板备货量超前代

IT之家 7 月 25 日消息，屏幕供应链咨询公司 DSCC 首席执行官罗斯・杨（Ross Young）近日发布博文，不认同 The Information 等媒体观点，认为苹果 iPhone 15 系列的 OLED 屏幕备货量依然超过 iPhone 14 系列。

IT之家援引 DSCC 博文内容，虽然此前有多家媒体指出 LG Display 在供应 iPhone 15 Pro 屏幕上，因为无法量产窄边框屏幕上存在技术问题而导致交付延期，但我们从供应链渠道掌握的最新消息显示，LG Display 目前已经解决了这些问题。

美银全球研究（BofA Global Research）分析师莫汉日前发布研报，认为苹果将推迟到第 4 季度推出 iPhone 15 系列。

▲ 图源 苹果官网

国外科技媒体 The Information 并不赞同这个观点，认为苹果将如期在 9 月发布 iPhone 15 系列，只是由于 LG Display 的量产问题，导致 Pro 机型初期供货较为紧张。

据《电子时报》，苹果供应链消息称，2023 年 iPhone 15 零组件备货力道不及 2022 年同期，略估初步备货量仅约 8300 万~8500 万部的水准，同比下降逾 8%。

报道称，为了按照苹果的要求，三星显示器和 LG 显示器正努力实现无边框 OLED，他们需要改进薄膜封装（TFE）和屏下摄像头（UPC）技术并确保天线空间。它仍然是一项需要长时间开发，才能应用于大规模生产的技术。

值得一提的是，苹果希望实现无边框显示屏，同时保持 iPhone 的平面显示屏和产品侧面的棱角设计，为此他们拒绝采用曲面屏技术。

另一个原因是，曲面屏技术会使部分应用在光学上会产生“放大镜效果”，苹果对此非常忌讳。除了光学失真效果外，曲面屏抗摔能力可能会较弱，这也是苹果不想看到的。

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