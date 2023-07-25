国家电网智研院再创新，我国新网络通信标准获国际电信联盟立项

IT之家 7 月 25 日消息，国网智能电网研究院有限公司（IT之家以下简称“智研院”）是国家电网有限公司直属科研单位，2013 年正式成立。

据科技日报，由智研院牵头提交的标准提案 “基于 IPv6 转发平面的分段路由（SRv6）网络性能监测方法”已正式获得瑞士日内瓦国际电信联盟批准立项。

据介绍，基于 IPv6 转发平面的分段路由是当前国际网络通信领域的热门技术之一，也是算力网络的关键技术。它可以为新型电力系统中海量分布式资源云边端协同聚合调控提供确定性承载，并支持未来能量流和信息流的联合调度。

该技术结合了 IPv6 简洁易扩展的特点和软件定义网络的优势，可通过灵活的 IPv6 头部字段扩展实现业务服务质量的智能识别，并通过分离控制 / 转发平面的分离承载业务的通信路径翻译成一系列转发指令，最终实现网络可编程以满足定制化需求。

智研院电网数字化技术研究所所长吴军民指出，“通信通道性能监视是 SRv6 网络的基本功能，可以帮助网络运维人员实时定位业务传输过程中的通信性能劣化 / 故障发生位置，并为网络优化提供基础数据支撑。”

他表示，此次立项的标准定义了 SRv6 网络性能监视框架及监测方法，对实时控制、海量采集、计算密集等典型业务承载通道的全景监测提供技术支撑。

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