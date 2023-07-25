阿里巴巴集团高级研究员沈加翔离职

IT之家 7 月 25 日消息，据 @Tech 星球 报道，阿里达摩院自动驾驶实验室负责人（P11）沈加翔已于近期离职，钉钉信息显示离职时间为 7 月 8 日。消息人士透露，或投身创业。

沈加翔于 2008 年加入阿里，在其之前的自动驾驶负责人陈俊波（歌德）也已离职创业。公开资料显示，自动驾驶实验室致力于研究机器学习、软硬件一体化设计、感知 / 决策规划 / 定位等自动驾驶核心技术，实现其产品化、规模化、商业化，以技术发展推动产业变革。

IT之家此前报道，达摩院自动驾驶团队全部并入菜鸟集团，菜鸟集团相关负责人已确认了真实性。

据了解，此次业务调整并非整体并入，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟 CTO 下属技术团队，其余近 200 人被裁，约占 70%，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。

据界面新闻报道，转入菜鸟集团后，新的自动驾驶团队将由 P9 级别的卿泉（花名）带队，团队现任负责人沈加翔（花名“五福”）据称不会加入菜鸟集团。

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