阿里巴巴发布 2023 年 ESG 报告：全年减碳 141.9 万吨，女性员工占比 49.1%

IT之家 7 月 24 日消息，阿里巴巴集团现发布《环境、社会和治理报告（2023）》（IT之家下文简称“ESG 报告”），披露了一年来工作进展。

2023 财年，阿里巴巴集团自身运营二氧化碳净排放为 468.1 万吨，同比下降 12.9%；减碳 141.9 万吨，同比增长 128.9%；价值链碳强度同比下降 5.7%。

在支持员工发展方面，阿里巴巴表示，希望通过建设多元、平等、健康的工作环境，激发员工的积极性和创造力。

截至 3 月 31 日，阿里巴巴员工来自超过 60 个国家和地区，女性员工占比为 49.1%，41.9% 的管理人员为女性。

在公司治理方面，阿里巴巴董事会独立董事占比提升到 60%，女性董事占比从 20% 提升到 30%；阿里云荣获英国标准协会 BSI 颁发的可信数字云最高级别钛金奖；阿里巴巴科技伦理治理委员会发布了科技伦理治理六项基本准则。

报告显示，阿里巴巴生态直接或间接衍生超 7000 万个就业机会；为全球 20 多万卖家、超 190 个国家和地区的超 4700 万名买家提服务。

截至 2023 年 3 月 31 日，钉钉用户超 6 亿，服务企业组织超 2300 万，其中大部分是中小微企业。

2023 财年，全国 832 个脱贫县在阿里巴巴平台销售额超 1300 亿元，建设超 1460 个县级共同配送中心，在村、镇建设了近 5 万个快递服务站。

2023 财年，淘宝天猫服务视障用户超 32 万人；截至 2023 年 3 月 31 日，高德地图已经累计提供超 90 万次无障碍轮椅导航规划；少年云助学项目为 102 所学校部署落地“云机房”，服务超 6 万名师生。

此外，阿里巴巴“绿网计划”过去一年将约 8000 万次非正常搜索被引导至公益宣导教育界面，覆盖守护生命健康、野生动植物保护、未成年人保护、人身公共安全和个人信息安全五大领域。

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