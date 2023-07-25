路特斯中国回应裁员：并非亏损、业务下滑所致，不涉及中国公司

IT之家 7 月 25 日消息，吉利汽车旗下路特斯（Lotus）上周宣布将对其员工队伍进行重组，“这可能会导致多达 200 人失业”。

对此，路特斯中国方面向见闻 Auto 透露，此次减员主要针对于英国的跑车业务运营部门，不涉及中国市场团队。

▲ 图源 路特斯官网

路特斯表示，此次裁员系业务重组的需求，并非由于去年亏损或业务下滑所致。他们指出，路特斯自去年开始电动化转型，为了提高效率、推动商业目标实现，需要进行人员架构的精简优化，这对长期发展至关重要。

路特斯此前公布的业绩显示，该公司 2022 年税前亏损为 1.451 亿英镑（IT之家备注：当前约 13.55 亿元人民币），而此前一年也亏损了 8660 万英镑（当前约 8.09 亿元人民币）。

2022 年路特斯汽车的销量也从前一年的 1566 辆下降至 576 辆，尽管推出了十多年来的首款新车型 Emira 跑车，但依旧难以改善销售状况。

与此同时，路特斯汽车也正积极在中国武汉生产电动 SUV，这也是该公司汽车电气化的重点之一。

路特斯中国表示，其武汉工厂已经于去年 7 月竣工投产，年产能约 15 万辆，接下来整体的销量规模会有提升。截至今年上半年，Emira 车型已生产逾 2200 台，订单排产至未来 18 个月。

路特斯中国总裁毛京波此前表示，2023-2025 年，每年都会推出一款纯电车，明后两年将分别上市一款纯电 SUV 和纯电跑车。

路特斯英国团队接下来仍将聚焦于跑车 Emira 与纯电超跑 Evija 的生产，未来其跑车业务的重心将逐渐向电动产品转移。

路特斯表示：“路特斯今年会把重点放在 Emira 跑车和 Evija 超级跑车的生产商，2023 年将成为公司汽车生产创纪录的一年，然后我们会将注意力转向未来的电动跑车。”

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