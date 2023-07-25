老蛙 24mm T8 MACRO PRO2BE 特种微距镜头发布，三枚套装价 5.3 万元

IT之家 7 月 25 日消息，微距摄影品牌老蛙今日宣布推出镜头新品，第三代 24mm T8 MACRO PRO2BE 特种微距镜头现已开启预售。

老蛙 FF 24mm T8 2X MACRO PRO2BE 是老蛙探针系列推出的又一产品，可以帮助用户从特殊的角度拍到普通镜头难以捕捉的画面。

该镜头的最大光圈（T 值）从 T14 提升至 T8，增加近 2 档的通光量；保留原有直视视角，升级了 35° 和 90° 潜望视角。

此外，该镜头最近工作距离 4mm，最大 2 倍放大倍率；拧松固定螺丝，卡口即可实现 360° 旋转；延长了镜身防水长度，可达 36.3cm，增加了防水雾设计，号称在非极端情况下，可有效防止镜片起雾。

老蛙也有可选配的 0.7X 减焦增光转接环，适用于 APS-C 和 M4/3 相机。转接后，在同光圈拍摄时可扩大通光量，减少焦距。搭配全幅镜头拍摄时，视角不会等效裁切。配合 S35 电影机上使用可以达 17mm 焦距，同时光圈增大为 T5.6。

老蛙 24mm T8 MACRO PRO2BE 特种微距镜头共有三个版本，7 月 25 日-7 月 27 日预售，IT之家附价格和参数表如下：

直视镜头单支：原价 19980 元，首发价 17999 元

35° 镜头单支：原价 21980 元，首发价 19799 元

90° 镜头单支：原价 23490 元，首发价 21145 元

直视 + 35° + 90° 三件套装：原价 58990 元，首发价 53099 元

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