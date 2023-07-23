老蛙明日将推出 FF 24mm T8.0 2X MACRO Pro2Be 第三代特种微距镜头，首发价 53099 元

IT之家 7 月 23 日消息，长庚光学（Venus Optics，又称老蛙 / LAOWA）成立于 2013 年，主要以光学领域科研创新为导向，致力于可交换式镜头的研发生产及销售，是国家级高新技术企业。

老蛙官宣明日发布新品，相关资料显示为 FF 24mm T8.0 2X MACRO Pro2Be 第三代特种微距镜头，将于 7 月 25 日开启预售，指导价 58990 元，预售（7 月 25 日-27 日）期间 9 折 53099 元。

这款新品采用 PL 卡口，支持全画幅相机，最大光圈从 T14 升级到 T8，增加近 2 档通光量；焦距 24mm，最近距离 4mm，支持两倍变焦。

它还配备了 10 片光阑叶片，升级了 35° 和 90° 潜望视角，防水防雾再升级，防水可达 36cm，同时在非极端情况可有效防雾气，前盖均采用磁吸结构，稳固防丢。

IT之家注意到，目前已经有部分第三方商家提前上架了这款新品，感兴趣的用户可自行关注。

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