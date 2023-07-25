零跑全新车型 B11 谍照曝光：定位中大型 SUV，车顶配备激光雷达

IT之家 7 月 25 日消息，微博博主 @德卤爱开车 7 月 23 日发布了一段零跑旗下全新车型 B11 的外观视频。从视频可以看出，新车仍然覆盖伪装，现阶段处于测试状态。

据该博主介绍，零跑 B11 将是这个季度的新品之一，于 9 月份的慕尼黑车展首发。届时，零跑品牌还将举办欧洲市场战略发布会。这款新车定位中大型 SUV，外观轮廓可见其采用了与 C11、C01 等车型类似的设计语言，且车顶提供了激光雷达。

▲ 图源微博 @德卤爱开车

零跑 B11 预计将采用五座布局，预计还将有一款六座 SUV 车型 B13。博主声称，B11 仍将采用增程、纯电两种动力路线，且有望搭载激光雷达、Orin X 智能驾驶芯片、高通骁龙 8295 车机芯片、800V 高压超快充等配置，但不是全系标配。

早在上月，就有号称是该车的车机屏幕界面流出，可以勉强看见零跑 B11 的车身全貌。博主 @汪司机 指出，新车“可能与 C11 不是同一个平台”，具有更大尺寸的机舱并搭载 4 缸增程器。

另据微博博主 @mniykx0920 声称，上文提到的零跑 B13 是在零跑 B11 基础上改造、导入的中大型 6/7 座 SUV 车型，明年预计还有一款增程 / 纯电中型轿车 —— 零跑 B01 将会正式亮相。而 @德卤爱开车 也提到，明年另有一款名为 A11 的紧凑 SUV ，价格将再度形成一场“卷中卷”。

IT之家此前报道，7 月 21 日财联社快讯消息，零跑汽车将于本月底推出“中央集成式 EE 架构”，实现国内首家中央超算平台量产。该架构可将动力、车身、智驾、座舱四域进行高度系统化集成，实现“驾舱一体化”，成为行业首个“四域合一”中央集成式电子电气架构。

基于此架构全新平台研发的首款全球车，将于 9 月在慕尼黑车展亮相，不出意外的话，将会是这次亮相的 B11 或 B13 了。

资料显示，零跑汽车成立于 2015 年，曾推出一款小型纯电跑车 S01 但反响平平，随后凭借纯电小车 T03、SUV 车型 C11（增程 + 纯电）、轿车车型 C01（纯电）逐渐拓展国内新能源汽车市场，C01 的增程版车型也已在前不久通过工信部申报。据 6 月数据显示，零跑汽车当月交付量为 13209 辆，其中 C 系列交付量超过 11600 辆。6 月 20 日，零跑汽车官宣新车交付总量已达成 20 万辆的目标。

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