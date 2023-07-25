X 将推动加强金融能力，特斯拉多头：Twitter 打造成微信并不实际

IT之家 7 月 25 日消息，马斯克早些时候发布推文，表示 Twitter 的名字在当时只有 140 个字符的信息来回传递时很有意义，但现在几乎可以发布任何内容。

接下来的几个月中，X 将加强沟通和管理金融世界的能力，“Twitter 的名字在这种情况下没有任何意义，所以我们必须告别这只鸟”。

知名特斯拉多头、未来基金（Future Fund）联合创始人兼管理合伙人加里・布莱克（Gary Black）在推特发文警告马斯克，称放弃 17 年的 Twitter 品牌资产转向未定义的 X—— 甚至是为了打造像腾讯微信这样的超级应用程序，这种行为会影响广告收入。

他又嘲讽道：“这不会影响特斯拉的基本面，所以谁在乎呢，但我们自私地希望 Twitter 能够将现金流转为正值，这样埃隆就不必注入更多资金。”

IT之家从推文中获悉，布莱克表示非常了解微信如何成为中国的万能应用，美国人倾向于在每项社交媒体活动中使用最好的应用程序，Twitter 基于对美国人的实际偏好打造，而美国人的偏好与中国人的偏好有很大不同。

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