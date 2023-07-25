消息称微软 Xbox《极限竞速》限量款手柄 8 月 8 日发布，69.99 美元

IT之家 7 月 25 日消息，可靠爆料人 billbil-kun 此前透露微软将推出一款代号为“Jemez”的 Xbox 手柄，或为《极限竞速 Forza Motorsport》限量款，但不确定具体日期。

billbil-kun 近日再次公布了该手柄的最新消息，这款名为“Stormcloud Vapor”的限量款 Xbox 手柄将于 8 月 8 日发布，售价为 69.99 欧元（IT之家备注：当前约 557 元人民币）/69.99 美元（当前约 503 元人民币）。

Xbox 无线控制器采用现代化设计，采用雕刻的表面和精致的几何图，有助于提高游戏过程的舒适度；利用纹理握把和混合式方向键，可以更令玩家保持专注。玩家可通过专用的“分享”按钮撷取和分享内容。

Xbox 手柄内置 Xbox 无线和 Bluetooth 技术，可在主机、电脑、移动电话和平板电脑上使用无线控制器进行游戏。3.5mm 的立体声耳机插孔可让用户使用任何兼容的耳机。

值得一提的是，《极限竞速（Forza Motorsport）》将于 10 月 10 日发布，目前已上线 Steam，国区标准版售 298 元，豪华版售 348 元（含完整游戏、VIP 资格、通行证和迎新礼包），高级版售 398 元（含豪华版内容、5 天抢先体验和“Race Day”汽车包）。

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