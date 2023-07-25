星河动力宣布完成火箭末段垂直回收算法先期缩比验证，各项指标均符合设计要求

IT之家 7 月 25 日消息，星河动力航天公司（以下简称“星河动力”）官方宣布，近日在基于缩比平台的火箭末段垂直回收控制技术先期试验验证中，取得阶段性进展。

图源星河动力官方公众号

据星河动力官方介绍，在本次验证中，该公司完成预装最优下降轨迹的跟踪着陆试验，验证平台在飞行过程中状态平稳，跟踪轨迹偏差、落点偏差、姿态偏差等各项指标均符合设计要求，达到了试验目的。后续还将继续开展基于凸优化的在线轨迹规划着陆试验，验证垂直回收着陆控制算法。

图源星河动力官方公众号

IT之家从星河动力官方公众号获悉，该缩比验证平台命名为“火鸟一号”，是智神星一号运载火箭垂直回收控制技术的缩比验证平台（航发动力），主要用于验证火箭垂直回收末段相关的导航、制导、控制技术与算法，并为未来相应产品研制提供技术探索与支撑。

星河动力公司规划的“火鸟”回收技术验证平台包含基于航发动力的“火鸟一号”缩比验证平台和基于自研液氧煤油火箭发动机的“火鸟六号”全尺寸验证平台。

智神星一号运载火箭，图源星河动力官方公众号

“智神星一号”是星河动力航天公司自主研制的中大型重复使用液体运载火箭，是国内首个采用 7 机圆周并联回收构型的商业运载火箭，主要面向大型星座组网方面的市场需求，能提供不小于 5 吨的低轨运力，拓展捆绑构型低轨运力可达 14 吨，设计重复使用次数 50 次。

此外，“智神星一号”采用中心 1 台、周向均布 6 台、全双向摆动方案，结合该公司自研的 CQ-50 液氧煤油发动机深度变推能力（35%~110%）。据称“不仅可满足垂直回收、重复使用的要求，同时也具备动力冗余能力，即在任意 1 台发动机故障情况下其他 6 台发动机能够保证正常飞行入轨的能力”。

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