星际荣耀双曲线三号大型液体火箭将实现 500km 太阳同步轨道 10.6 吨可回收运力

IT之家 7 月 16 日消息，星际荣耀空间科技股份有限公司的双曲线二号验证火箭动力系统试车本月初取得了圆满成功，而后续的双曲线三号火箭已经在研发中。

双曲线三号（Hyperbola-3，又称 SQX-3）运载火箭是星际荣耀正在研制的中型可重复使用液体运载火箭，于 2021 年通过方案论证转段评审。

根据官方公布的火箭型谱来看：双曲线三号中型液体火箭在 500 公里太阳同步轨道可实现不回收 10.4 吨 / 回收 6.2 吨的运力，而双曲线三号大型液体火箭则可以带来不回收 26.2 吨 / 回收 10.6 吨的运力。

▲ 火箭型谱

据介绍，SQX-3 系列液体运载火箭作为星际荣耀中、大型液体运载火箭，是目前已知国内规划的直径最大、运载能力最强、每公斤载荷发射价格最低的可重复使用液体运载火箭，将是参与商业发射市场发射任务的主力型号，有助于进一步提升国内商业运载火箭服务能力。

SQX-3 系列液体运载火箭提供多种构型，运载能力可以满足多种载荷任务需求。除满足大规模卫星组网、中大型卫星发射任务外，还具备空间站运输以及深空探测的能力。

▲ 示意图

IT之家查询公开资料发现，SQX-3 基本型为两级串联布局，箭体直径 4.2m，全箭长度 68m，起飞质量 490t；其一子级为通用芯级，采用 9 台焦点二号（代号“JD-2”，海平面推力 85t 级）液氧甲烷发动机并联布局，可在陆地回收场和海上回收平台垂直着陆，具备返场回收和航线下回收能力；二级安装一台 JD-2 发动机真空版（真空推力 104t 级），能够实现多次点火，使得载荷能够以多种飞行模式入轨，使用方式灵活。

▲ 设计参考指标

官方介绍称，SQX-3 在继承 SQX-2 的技术基础上，采用了大量先进技术：

一子级多次重复使用技术：采用返场回收和航线下回收模式回收一子级，一子级可重复使用次数不少于 20 次，从而显著降低发射成本；

全箭级故障诊断技术：全箭采用分布式传感器布局，采用星型连接方式，实现传感器信息互联互通，以星控二号高性能箭载计算机（可重复使用运载火箭 | 星际荣耀推出新一代运载火箭最强大脑“星控二号”）为核心，通过强大的数据处理功能，实现全箭级故障诊断，并由箭上自主完成故障处置，提高火箭飞行的容错能力。

智慧飞行控制技术：一子级单发失效情况下火箭仍具备入轨能力，通过故障诊断和轨迹在线规划，保证单发失效情况下仍能够保证入轨，明显提升飞行可靠性和任务成功率。

快速发射和牵制释放技术：采用三平测发模式，简化流程，缩短时间，实现快速发射。牵制释放机构结合故障诊断技术，在确保火箭各系统正常工作后进行释放，大幅度提高火箭发射安全性；

自动加泄及无人值守技术：采用起竖臂程序自动起竖、起竖后无人值守、加泄连接器起飞零秒脱落等技术，实现发射区无高空作业，加注测试远程控制，紧急关机后推进剂自动泄出等功能，全程实现无人值守，无线测发、全面保障发射区操作人员的生命安全；

结构轻质化设计技术：通过采用 3D 打印、复合材料、非火工分离、结构一体化设计、载荷精细化设计等措施，提高火箭结构效率，提升一子级回收条件下的运载能力。

值得一提的是，SQX-3 在继承 SQX-2 一子级垂直回收技术（VTVL）的基础上，通过箭体直径和发动机推力提高，使运载能力达到中型运载火箭的规模；通过两芯级并联、三芯级并联，使运载能力达到大型运载火箭的规模。

此外，SQX-3 还具有良好的可扩展性和任务适应性。SQX-3 系列液体运载火箭采用通用一子级模块，各个系统构型中的一子级模块结构基本相同，通过“通用芯级并联 + 多种可选模块串联组合”的方式，满足不同发射任务需求。

官方还表示，SQX-3 基本型作为星际荣耀第一型中型液体运载火箭，是构建后续中、大型液体火箭型谱的基础。其秉承“通用化、模块化、组合化”的设计思路，在基础能力及后续构型拓展方面实现了更广泛的发射需求覆盖度。同时， SQX-3 系列液体运载火箭充分发挥一子级和助推器可重复使用的优势，将显著降低发射成本，提高市场竞争力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。