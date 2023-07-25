软银与 Symbotic 成立合资公司，探索人工智能仓储解决方案

IT之家 7 月 25 日消息，软银公司当下正着力于 AI 相关技术的研发中，CEO 孙正义上月更是放出豪言宣称“如果不能拥抱 AI 便是失去未来”，并表示软银公司正在着手设计日本版 ChatGPT。

软银公司本月依然动作频频，团周一宣布，正在与仓储自动化公司 Symbotic 组建一家名为 GreenBox Systems 的合资企业，该企业由日本科技投资者控股，主要业务是建设基于 AI 驱动的仓库，软银公司将持有 GreenBox 65% 的股权，Symbotic 公司持有剩下 35% 股权。

据悉，总部位于美国马萨诸塞州威尔明顿的 Symbotic 公司，主要提供机器人仓库自动化解决方案，沃尔玛是该公司的主要支持者和客户。目前 Symbotic 公司正在帮助沃尔玛改造旗下商业仓库，以实现基于 AI 的自动化仓储管理。

据悉，软银和 Symbotic 两家公司将在这家新成立的 Greenbox 企业中总共投资 1 亿美元（IT之家注：约 7.19 亿元人民币），双方还签署了一份合同，软银公司将在未来六年内从 Symbotic 公司购买价值 75 亿美元（约 568.14 亿元人民币）的 AI 系统。

此次交易将使软银获得 Symbotic 公司约 2% 的流通股票的认股权证，软银还从 Symbotic 首席执行官 Rick Cohen 手中购买了 1780 万股 Symbotic 公司股票，令软银集团在 Symbotic 公司中的持股比例从此前的约 5% 增至当下的 8%。

Symbotic 公司表示，一旦合资企业开始运营，预计将获得来自软件、零部件和服务销售的每年超过 5 亿美元的持续收入。截至 2022 财年，Symbotic 报告的收入为 5.933 亿美元（约 42.43 亿元人民币），同比增长 136%，亏损 1.391 亿美元（约 9.95 亿元人民币）。

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