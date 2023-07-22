ChatGPT 将在下周推出安卓版本，现已开放预注册

IT之家 7 月 22 日消息，ChatGPT 官方宣布将在下周推出安卓版本，现已在 Google Play 商店开放预注册，感兴趣的小伙伴点此进入。

IT之家从官方推文了解到，ChatGPT iOS 版本自 5 月上线后，官方就表示将“很快”发布安卓版本。从截图上看，ChatGPT 的安卓版与 iOS 版在功能上大致相同，这意味着安卓版或许拥有现版本的大部分功能，大概率还可以跨设备同步对话与偏好设置。

OpenAI 表示安卓版本可能首先在美国推出，没有提到其他国家的计划，但或许会在几个月后跟进 ——iOS 版 ChatGPT 在美国推出一周后便扩大到其它 30 多个国家。

应用情报公司 data.ai 数据显示，ChatGPT iOS 版下载量在 6 天内突破 50 万大关，超过了其他人工智能和聊天机器人应用程序，包括微软的 Edge 和 Bing。

值得一提的是，ChatGPT iOS 版支持订阅 ChatGPT Plus 服务，在美国每月收费 20 美元（IT之家备注：当前约 143 元人民币）。

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