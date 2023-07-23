英伟达 RTX 4060 Ti 16GB 显卡德国遇冷，零售商主动降价

IT之家 7 月 23 日消息，配备 16GB 显存的 RTX 4060 Ti 显卡近日低调上市，上市时没有官方的评测报道，也没有很多的库存。在发售当天，这款显卡只能在一些大型零售商那里买到，而且销量也不高。

据 Videocardz 报道，在德国这款显卡的价格已经低于最初的发售价 549 欧元（IT之家备注：当前约 4387 元人民币）。目前，在德国最大的电子商务网站 Mindfactory 上，MSI 的 RTX 4060 Ti 16GB Ventus 3X OC 型号只要 519 欧元（当前约 4147 元人民币）。值得注意的是，这款显卡一开始就比官方建议售价低了 11 欧元，而零售商则进一步降低了价格。

报道称，尽管价格下降了，但并没有引起很大的销售热潮。MSI Ventus 3X 16GB 型号只卖出了 10 台，并且在 24 小时内销量没有变化。

看来 RTX 4060 Ti 16GB 将会跟其它定位低于 4070 系列的显卡一样，在上市后很快就被零售商打折出售。

英伟达 RTX 4060 Ti 16GB 显卡在中国的官方建议零售价为 3899 元，目前在京东并没有怎么降价。

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

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