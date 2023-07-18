英伟达 RTX 4060 Ti 16G 显卡低调上市，外媒称没收到送测样品

IT之家 7 月 18 日消息，英伟达合作厂商今晚低调推出了 RTX 4060 Ti 16G 显卡，官方建议零售 3899 元，实际售价在 3999-4299 元。

据外媒 TechPowerUp 报道，在 RTX 4060 和 RTX 4060 Ti 8G 首发时，他们评测了 8-10 款型号。但这次，英伟达及其合作伙伴都没有提供 RTX 4060 Ti 16 GB 样品。

外媒还表示，为了防止评测者与零售商合作对显卡进行评测，英伟达没有提前给到该显卡驱动程序。

IT之家附 RTX 4060 Ti 16G 显卡参数信息如下：

RTX 4060 Ti 拥有 4352 CUDA 核心，配备 16GB 128bit GDDR6 显存，TGP 功耗 165W，采用 PCIe 4.0*8 连接。

英伟达官方已经承认，大多数游戏中，两个版本的 GeForce RTX 4060 Ti（8GB 和 16GB）都可以在最高画质设置下运行并提供相同的性能。有时，游戏可能会启动一个可选的超大纹理包并分配更多显存，一小部分游戏在 4060 Ti 8GB 的“高画质”设置下运行最佳，而在 4060 Ti 16GB 上可以开启最高画质设置运行。

英伟达称，除了游戏之外，GeForce RTX 显卡还在全球范围内用于 3D 动画、视频编辑、动态图形、摄影、平面设计、建筑可视化、STEM、直播和 AI。这些行业中使用的一些应用可能会受益于额外的大显存。例如，在 Premiere 中编辑 4K 或 8K 时间轴，或在 D5 渲染器中制作大型建筑场景时。

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