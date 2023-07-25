铭凡 ITX 主板即将推出：板载 13代酷睿 HX / 锐龙 7000 HX 处理器

IT之家 7 月 25 日消息，铭凡今日预告了一款 6L 的 ITX 主机，内置 13代酷睿 HX 和锐龙 7000HX 系列移动处理器，还可安装台式机显卡，很快上市。

IT之家在铭凡方面了解到，该系列迷你主机内置的主板也将单独售卖。

如上图所示，这两款 ITX 主板分别板载了英特尔 13代酷睿 HX 处理器（i9-13900HX）和 AMD 锐龙 7000HX 处理器（R9 7945HX），可安装两个笔记本内存，正面有两个 M.2 SSD 插槽，还有安装独显的 PCIe 插槽。

该系列 ITX 主板适用于普通的 ITX 机箱，另外由于搭载了移动处理器，散热压力也比传统的台式机处理器更低。

铭凡 ITX 主机官方简介：

这款主机搭载了在台北电脑展展出的主板，采用标准 MINI-ITX 版型，两种配置分别基于 intel 13代Raptor Lake HX55 平台和 AMD Dragon Rage HX55 平台打造，拥有完整的 PCIE5.0 x16 插槽，可无损连接台式机的独立显卡，用户可以享受更加流畅、更加震撼的游戏和生产力体验。同时，铭凡科技还为这款主机设计了精巧的机箱，该机箱仅有体积 6L，支持 SFX 电源，为用户提供更加精简、轻巧的机箱选择。作为一款面向高端用户的产品，这款主机配备了丰富的接口，包括多个 USB 接口、音频接口、网络接口、DP、HDMI、USB-C 等，满足用户的多种需求。

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