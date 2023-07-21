海盗船推出新款 3000D AIRFLOW 机箱：支持 ATX 主板，519 元起

IT之家 7 月 21 日消息，海盗船新款 3000D AIRFLOW 机箱现已上市，普通版 519 元起，RGB 版 599 元起。

IT之家附海盗船新款 3000D AIRFLOW 机箱官方介绍如下：

3000D AIRFLOW 是一款高通风设计，具备出色散热潜力的中塔 ATX 机箱。配备钢制前面板并预装了两颗 SP120 ELITE 风扇，提供了出色的进气气流，侧面的钢化玻璃面板。内部空间设计可以支持多达 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱风扇，还可以安装 360mm 冷排，支持 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘，以及长达 360mm 长的四槽显卡。前面板配备便利的 USB 3.2 Type A 和耳机 / 麦克风接口。黑白两色可选

3000D RGB AIRFLOW 预装三颗 AR120 RGB 风扇，提供了出色的散热和动感的灯效。钢化玻璃侧板让你尽情展示高端的内部硬件。巧妙设计的内部空间可以容纳 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱的风扇，还能够支持 360mm 冷排，3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘，以及 360mm 长度的三槽显卡。前面板配备便利的 USB 3.2 Type A 和耳机 / 麦克风接口。

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