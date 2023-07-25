七彩虹推出“背插”主板 / 显卡 / 机箱 / 电源全家桶，机箱内部更美观

IT之家 7 月 25 日消息，七彩虹今日宣布推出背插全家桶，包括接口背插的主板、隐藏走线的 iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC 显卡以及配套的机箱和电源。

价格方面，下图所示配置整机售价 9488 元，已在七彩虹的微信小程序上架。

IT之家注意到，七彩虹首款背插显卡“iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC”已在京东上架，售价 5099 元。

据介绍，iGame GeForce RTX 4070 Ultra Z OC 采用背插藏线式设计，特别定制的 PCB 及显卡结构更便于为隐藏式电源线服务。背板特有的磁吸结构能够更便于玩家拆卸，仅需向上一提，便能够轻易地将显卡背板拆卸而下。产品包装内附赠一根 8Pin 的白色电源延长线，用户无需另外购买便能实现“无线”自由。兼容性方面，官方称用户除了能够使用背插宇宙的主板之外，市面上绝大部分的主板都能够兼容，显卡背插出线位置已超过大部分主板的长度，因此有着优秀的主板兼容性。

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