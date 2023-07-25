消息称小米计划在印度精简产品组合，以重夺市场份额

IT之家 7 月 25 日消息，据外媒彭博社报道，小米公司计划在印度专注于 5G 智能手机并精简产品组合，以重新夺回丢失给包括三星电子等竞争对手的市场份额。

该媒体称，小米多年来一直在印度智能手机领域占据领先位置，后因监管等问题丢失了部分市场份额。根据研究机构 IDC 的数据，2023 年第一季度，小米在印度智能手机市场仅排名第四，落后于三星、OPPO 以及 vivo。

据IT之家此前报道，小米印度总裁 Muralikrishnan B 上周表示，经过多年对在线电商的大力押注后，小米将专注于提高印度零售店等线下渠道的销售额，以寻求重振智能手机销售。

小米印度官网截图

Muralikrishnan B 称：“我们的线下市场地位大大低于线上，但其他竞争对手在线下发展得相当好并且拥有更大的市场份额。”

Counterpoint Research 的数据显示，小米今年在印度的销量只有 34% 来自零售店，其余则来自长期以来一直是其主要销售来源的线上网站。相比之下，三星 57% 的销量来自实体商店。

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