小米印度总裁称将提高对线下渠道的关注以重振手机销售

IT之家 7 月 16 日消息，据路透社报道，小米印度总裁 Muralikrishnan B 表示，经过多年对在线电商的大力押注后，小米将专注于提高印度零售店等线下渠道的销售额，以寻求重振智能手机销售。

▲ 图源 小米印度官网

近年来，通过亚马逊、沃尔玛、Flipkart 等电商渠道，小米等公司在拥有 6 亿智能手机用户的印度市场得以快速扩张。不过，尽管目前印度智能手机销量的 44% 来自在线销售，但线下实体市场依旧占比更大，小米预计这一占比还将进一步增长。

Muralikrishnan B 表示：“我们的线下市场地位大大低于线上，但其他竞争对手在线下发展得相当好并且拥有更大的市场份额。”

Counterpoint Research 的数据显示，小米今年在印度的销量只有 34% 来自零售店，其余则来自长期以来一直是其主要销售来源的线上网站。相比之下，三星 57% 的销量来自实体商店。

小米计划进一步扩大现有的 18000 家印度零售店网络，并与合作伙伴销售更多其他产品，例如小米电视或安全摄像头，因为这些产品的竞争没有那么激烈。Muralikrishnan B 还表示，小米发现一些合作商店将其亮橙色的品牌 LOGO 放在店外，但在店内却更显著地展示竞争对手的品牌，小米将解决这一问题。

小米正计划雇佣更多的销售人员，其目标是到明年年底将销售人员数量从 2023 年初的水平增加两倍，达到 12000 名。

IT之家此前报道，小米于 2014 年进入印度，并在 2018 年第三季度迅速崛起，自此便成为印度排名第一的智能手机品牌。但最近几个月，由于低端机销售下滑明显，小米目前在印度手机市场的份额为 16%，三星则以 20% 实现了对小米的反超。

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