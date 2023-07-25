2023 年《财富》中国 500 强排行榜揭晓：鸿海精密第 5、京东第 16

IT之家 7 月 25 日消息，2023 年《财富》中国 500 强排行榜揭晓，今年 500 家上榜的中国公司在 2022 年的总营业收入达到 15 万亿美元，净利润达到 7,171 亿美元。国家电网有限公司以 5,300 亿美元的营收位居榜首，中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位，位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五，是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险（集团）股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业，位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第 129 位。

金属产品行业共有 56 家公司上榜，是今年上榜公司数量最多的行业，上榜公司收入总额达 1.4 万亿美元。

在盈利能力方面，最赚钱的 10 家上榜公司中，除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外，两家私营企业也进入了前十位，其中台积公司以 333 亿美元净利润排在利润榜第 5 位，腾讯的净利润比去年下降了 19%，但仍以超过 279 亿美元的净利润排在利润榜第 6 位。这十家公司在去年的总利润约为 3,087 亿美元，约占上榜公司利润总和的 43%。

净利润率方面，排位最高的五家公司中，有三家是锂电池相关行业，分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团，其中天齐锂业的净利润率高达 59%，位列利润率榜第二位。利润率榜榜首是九安医疗，凭借核酸检测试剂在去年的强劲销量，该公司的利润率超过 60%。台湾地区的长荣海运以 53% 的利润率排在利润率榜第三位。

值得一提的是，中国的三家互联网代表企业，除京东的营收有约 5% 的增长外，阿里巴巴和腾讯的营收与去年相比均有所下降。作为对比，拼多多营收同比增长约 39%，净利润增长近三倍，盈利超过 46 亿美元。

上榜车企中，新势力“蔚小理”均登上了榜单。同时，比亚迪营收增幅最大，同比增长 92.4%。上榜的 15 家车企中，有 7 家未能实现营收增长。

IT之家附前 30 名榜单：

最赚钱公司排行：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。