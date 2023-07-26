苹果因 App 追踪透明度面临法国监管机构调查

IT之家 7 月 26 日消息，当地时间周二，法国反垄断监管机构表示已向苹果发布调查声明，理由是担心这家美国科技公司可能违反了与使用 iPhone 用户数据进行广告目的相关的监管规定。

该机构表示，它担心苹果可能会“滥用其支配地位，为广告目的实施歧视性、非客观和非透明的使用用户数据的条款”。

简单来说，法国监管机构将调查苹果是否不公平地利用其作为应用商店运营商的垄断地位，对广告公司造成负面影响。

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据介绍，这项投诉由四家法国广告团体在 2020 年提出，他们称苹果对其隐私功能进行了调整，而这项被称为 App Tracking Transparency（ATT）的功能导致出版商的收入下滑。

这四家协会（IAB France、MMAF、SRI 和 UDECAM）表示，苹果这一隐私变化不符合欧盟的隐私规定，因为这一机制并不适用于苹果自己的应用。

实际上，此次调查相当矛盾，他们允许行使辩护权，但无法预先判断收到申诉通知的公司是否有罪。

IT之家发现，苹果已经针对此事作出了回应，并指出监管机构过去一直对其数据保护政策持积极态度：

“App Tracking Transparency 通过要求所有应用程序在跟踪用户之前征得许可，给予用户更多的主动权。苹果，与其他所有开发者一样，必须遵守 ATT。苹果的应用不会显示 ATT 提示，因为它们不会进行跟踪，这意味着它们不会将用户或设备的数据与从其他公司的应用程序、网站或离线属性收集的用户或设备数据进行链接，也不会为了定向广告或广告测量目的与数据经纪人共享用户或设备数据。此外，苹果对其广告业务的隐私标准比对任何其他开发者的要求都要高，它会在投放个性化广告之前要求用户明确表示同意。我们以前曾得到来自监管机构和隐私倡导者对 ATT 目标的大力支持，包括来自 FCA 和 CNIL 的支持，我们将继续与 FCA 建设性地互动，确保用户始终对他们的数据拥有控制权。”

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