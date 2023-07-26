“性格不合”导致苹果高盛“分手”，库克申请 Apple Card 遭拒

IT之家 7 月 26 日消息，国外科技媒体 The Information 近日发布深度博文，披露了苹果公司和高盛之间“分手”的原因。

自 2019 年 Apple Card 推出以来，苹果就在金融方面和高盛展开合作，随后推出了“先买后付”服务 Apple Pay Later，近期更是推出苹果版“余额宝”服务-- Apple Savings。

但是高盛认为和苹果之间的合作，并没有为公司带来足够的资金，反而出现了严重的亏损。

IT之家翻译 The Information 部分内容如下：

曾参与 Apple Card 项目的两家公司前员工表示，高管们并没有做好充足的准备，在实际整合苹果西海岸的技术方法与高盛纽约式的银行文化过程中，遇到了诸多阻力。 苹果更专注于吸引客户并让他们满意的时尚技术和产品活力，而高盛优先考虑的是监管合规性和盈利能力。 苹果有很多非典型的信用卡需求，并在 Apple Card 推出之前导致了开发问题，其中包括与月排序的账单，即时现金返还奖励（没有推出），以及设计物理卡和客户协议。

The Information 还分享了一件轶事：苹果首席执行官蒂姆・库克前期也参与测试了 Apple Card 项目，只是高盛拒绝了库克的申请，认为库克是一个经常被冒充的高调人物，导致标记信用账户时会遇到诸多问题，最终未能通过 Apple Card 的申请。

IT之家在此附上 The Information 原文链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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