微软公布第四财季财报：净利润同比增长 20%，下财季营收展望未达预期

北京时间 7 月 26 日早间消息，微软今天发布了该公司的 2023 财年第四财季及全年财报。

报告显示，微软第四财季营收为 561.89 亿美元，与上年同期的 518.65 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%；净利润为 200.81 亿美元，与上年同期的 167.40 亿美元相比增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%；每股摊薄收益为 2.69 美元，与上年同期的 2.23 美元相比增长 21%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%。

微软第四财季调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，但对 2024 财年第一财季营收作出的展望则未能达到预期，从而导致其盘后股价大幅下跌近 4%。

第四财季主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，微软的净利润为 200.81 亿美元，每股摊薄收益为 2.69 美元，这一业绩好于上年同期，且超出分析师此前预期。微软在 2022 财年第四财季的净利润为 167.40 亿美元，每股摊薄收益为 2.23 美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，36 名分析师此前预计微软第四财季每股收益将达 2.29 美元。

微软第四财季的净利润与上年同期相比增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 21%；每股摊薄收益与上年同期相比增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%。

微软第四财季营收为 561.89 亿美元，与上年同期的 518.65 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 10%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34 名分析师此前预计微软第四财季营收将达 498.6 亿美元。

微软第四财季运营利润为 242.54 亿美元，与上年同期的 205.34 亿美元相比增长 18%，不计入汇率变动的影响为同比增长 21%。

第四财季各部门业绩：

微软第四财季来自于产品业务的营收为 168.53 亿美元，上年同期为 179.56 亿美元；来自于服务及其他业务的营收为 393.36 亿美元，上年同期为 339.09 亿美元。

按具体业务部门划分：

- 2023 财年第四财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 182.91 亿美元，上年同期为 166.00 亿美元，同比增幅为 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%；运营利润为 90.52 亿美元，上年同期为 72.36 亿美元。在这一部门内部：（1）Office 商用产品和云服务营收同比增长 12%，不计入汇率变动的影响为同比增长 14%，主要由于受到商用版 Office 365 营收同比增长 15%（不计入汇率变动的影响为同比增长 17%）的推动；（2）Office 个人产品和云服务营收同比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%。在这一财季中，个人版 365 订户人数增加至 6700 万；（3）LinkedIn 营收同比增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 7%；（4）Dynamics 产品和云服务营收同比增长 19%，不计入汇率变动的影响为同比增长 21%，主要由于受到 Dynamics 365 营收同比增长 26%（不计入汇率变动的影响为同比增长 28%）的推动。

- 微软第四财季智能云部门的营收为 239.93 亿美元，上年同期为 208.04 亿美元，同比增幅为 15%，不计入汇率变动的影响为同比增长 17%；运营利润为 105.26 亿美元，上年同期为 88.08 亿美元。在这一部门内部，服务器产品和云服务营收同比增长 17%，不计入汇率变动的影响为同比增长 18%，主要由于受到 Azure 和其他云服务营收同比增长 26%（不计入汇率变动的影响为同比增长 27%）的推动。

- 微软第四财季更多个人计算业务的营收为 139.05 亿美元，上年同期为 144.61 亿美元，同比下降 4%，不计入汇率变动的影响为同比下降 3%；运营利润为 46.76 亿美元，上年同期为 44.90 亿美元。在这一部门内部：（1）Windows OEM（原始设备制造）营收与上年同期相比下降 12%；（2）设备营收与上年同期相比下降 20%，不计入汇率变动的影响为同比下降 18%；（3）Windows 商用产品和云服务营收同比增长 2%，不计入汇率变动的影响为同比增长 3%；（4）Xbox 内容和服务营收同比增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；（5）搜索和新闻广告营收（除去流量获取成本）同比增长 8%。

第四财季其他财务信息：

微软第四财季总营收成本为 167.95 亿美元，上年同期为 164.29 亿美元。其中，产品营收成本为 38.71 亿美元，上年同期为 43.57 亿美元；服务及其他营收成本为 129.24 亿美元，上年同期为 120.72 亿美元。微软第四财季毛利润为 393.94 亿美元，上年同期为 354.36 亿美元。

微软第四财季研发支出为 67.39 亿美元，上年同期为 68.49 亿美元；销售和营销支出为 62.04 亿美元，上年同期为 63.04 亿美元；总务和行政支出为 21.97 亿美元，上年同期为 17.49 亿美元。

在第四财季中，微软通过回购股票和派发股息的方式向股东返还了 97 亿美元现金。

2023 财年全年业绩：

在整个 2023 财年，微软的营收为 2119.15 亿美元，与 2022 财年的 1982.70 亿美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2023 财年调整后营收同样为 2119.15 亿美元，与 2022 财年的 1982.70 亿美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%，超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，49 名分析师此前平均预期微软 2023 财年营收将达 1899.6 亿美元。

微软 2023 财年的运营利润为 885.23 亿美元，与 2022 财年的 833.83 亿美元相比增长 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2023 财年的调整后运营利润为 896.94 亿美元，与 2022 财年的 833.83 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 14%。

微软 2023 财年净利润为 723.61 亿美元，与 2022 财年的 727.38 亿美元相比下降 1%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2023 财年的调整后净利润为 733.07 亿美元，与 2022 财年的 694.47 亿美元相比增长 6%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%。

微软 2023 财年每股摊薄收益为 9.68 美元，与 2022 财年的 9.65 美元相比基本持平，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2023 财年的调整后每股摊薄收益为 9.81 美元，与 2022 财年的 9.21 美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 12%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，21 名分析师此前预计微软 2023 财年调整后每股摊薄收益将达 8.7 美元。

业绩展望：

在财报发布后召开的分析师电话会议上，微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）表示，该公司 2024 财年第一财季的营收预计将达 538 亿美元至 548 亿美元之间，这一区间的中位数为 543 亿美元，与 2023 财年第一财季营收相比增长 8%，但这一展望未能达到分析师预期。据金融市场数据信息及基础设施提供商 Refinitiv 提供的数据显示，分析师平均预期微软 2024 财年第一财季营收将达 549.4 亿美元。

另外，以 Windows 操作系统为特色的运营部门的表现预计也将不及预期。胡德预计，该部门在 2024 财年第一财季的营收将在 125 亿美元至 129 亿美元之间。，据分析公司 StreetAccount 调查显示，分析师此前平均预期该部门第一财季营收将达 132.2 亿美元。

股价反应：

当日，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨 5.87 美元，报收于 350.98 美元，涨幅为 1.70%。

在随后截至美国东部时间周二晚上 6 点 16 分（北京时间周三早上 6 点 16 分）为止的盘后交易中，微软股价大幅下跌 13.08 美元，至 337.90 美元，跌幅为 3.73%。

过去 52 周，微软的最高价为 366.78 美元，最低价为 213.43 美元。

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