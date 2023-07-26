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微软向 Win10 推送 7 月可选更新，升至 Build 19045.3271

2023/7/26 7:10:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 26 日消息，微软今天面向稳定版 Win10 22H2 功能更新，发布了可选更新 KB5028244（包含非安全修复），用户安装之后版本号升至 Win10 Build 19045.3271。

IT之家在此附上本次可选更新内容如下：

  • 修复了游戏过程中遇到超时检测和恢复（TDR）错误问题。

  • 修复了系统从睡眠状态恢复后，部分显示和音频设备丢失的问题。

  • 修复了搜索应用全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，且用户无法关闭的问题。

本次可选更新还带来了很多质量方面的改进，内容如下：

  • 修复了应用程序无法向你发送通知的问题

  • 此更新解决了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

  • 修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

  • 此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

  • 此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

  • 此更新解决了影响打印作业的问题。意外的 Internet 打印协议 (IPP) 模式切换可能会导致打印作业突然停止。

  • 此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

  • 此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

  • 此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。

  • 此更新解决了影响 SMB 服务器消息块的 I / O 的问题：使用 LZ77+Huffman 压缩算法时，用户可能会遇到失败。

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关键词：Win10

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