微软向 Win10 推送 7 月可选更新，升至 Build 19045.3271

IT之家 7 月 26 日消息，微软今天面向稳定版 Win10 22H2 功能更新，发布了可选更新 KB5028244（包含非安全修复），用户安装之后版本号升至 Win10 Build 19045.3271。

IT之家在此附上本次可选更新内容如下：

修复了搜索应用全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，且用户无法关闭的问题。

修复了系统从睡眠状态恢复后，部分显示和音频设备丢失的问题。

修复了游戏过程中遇到超时检测和恢复（TDR）错误问题。

本次可选更新还带来了很多质量方面的改进，内容如下：

修复了应用程序无法向你发送通知的问题

此更新解决了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

此更新增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

此更新解决了影响打印作业的问题。意外的 Internet 打印协议 (IPP) 模式切换可能会导致打印作业突然停止。

此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。