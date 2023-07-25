AMD 二季度财报将于 8 月 2 日发布，预计营收 50-56 亿美元

7 月 25 日消息，芯片巨头英特尔将在本周五发布二季度的财报，而他们的竞争对手 AMD，则是会在 8 月 2 日，也就是下周二发布二季度的财报。

AMD 官网的消息显示，他们二季度的财报将在当地时间 8 月 1 日收盘后发布，财报分析师电话会议，则将在太平洋夏令时间 8 月 1 日下午 2:00，也就是北京时间 8 月 2 日凌晨 5:00 开始。

对于二季度，AMD 在 5 月 2 日发布的一季度财报中，是预计营收 53 亿美元，上下浮动 3 亿美元，也就是预计在 50-56 亿美元，非美国通用会计准则下的毛利润率预计在 50% 左右。

就 AMD 给出的预期来看，他们这一季度的营收，与上一季度相当，但较去年同期会有下滑。

在去年二季度，AMD 营收 65.5 亿美元，非美国通用会计准则下的毛利润率为 54%；今年一季度，AMD 营收 53.53 亿美元，不及 2021 年同期的 58.87 亿美元，同比下滑 9%。

按 AMD 给出的预期，他们二季度的营收若低于 56 亿美元的预期上限，同比下滑幅度就将超过 14.5%，高于一季度的 9%。

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