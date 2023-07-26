T-Mobile 推出速度 3.3Gbps 的四载波聚合 5G SA 方案，比毫米波还快

IT之家 7 月 26 日消息，T-Mobile 已开始推出其超大容量 5G 服务，该技术可以使用四载波聚合技术实现高达 3.3Gbps 的速度。

简单来说，该技术将四种不同的 5G 通道合为一个供设备使用（IT之家注：目前似乎只有三星 Galaxy S23 系列以及一加 11 等搭载 X70 的机型才支持），甚至比 Verizon 和 AT&T 大力吹捧的毫米波（mmWave）5G 还要快。

根据 Ookla 最近报告称，目前美国毫米波 5G 的下载速度可达 1.6Gbps，然而毫米波 5G 的范围和设备支持有限，并且很容易受到树木和建筑物等常见障碍物的影响。

据介绍，T-Mobile 使用的四个信道包括来自 T-Mobile 和 Sprint 之前封存的 3G 网络的重新利用的频谱，包括 1900MHz 信道，以及两个 2.5GHz 信道和 600MHz 信道。

根据 T-Mobile 新闻稿，该服务已经在部分地区上线，并“将在未来几周内面向全国范围内推出”，但该运营商并未透露具体地点。

实际上，AT&T 和 T-Mobile 也在进行类似的升级，AT&T 今年早些时候表示它已经聚合了两个上传通道；而 Verizon 则报告称“在测试中上传速度超过 1 GB，下载速度高达 4.3 Gbps”。

但无论如何，T-Mobile 已经首先在美国实现商用，而且达到了 3Gbps 的吞吐量大关，这是其他移动运营商所无法做到的。

T-Mobile 技术总裁 Ulf Ewaldsson 表示，作为唯一一家拥有 SA 5G 网络的（美国）公司，“T-Mobile 是唯一一家将四载波聚合等改变游戏规则的技术推向市场的提供商”。

公开资料显示，T-Mobile 在 2022 年 11 月推出了 5G SA 网络覆盖，而且这是第一家通过三载波聚合实现 3Gbps 速度的美国运营商。不过，直到 2023 年 3 月的 iOS 16.4 发布，苹果 iPhone 才支持 5G SA 网络。

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