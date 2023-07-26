特别好评，《玩具熊的五夜后宫：安全漏洞》游戏 DLC《废墟》发布

IT之家 7 月 26 日消息，《玩具熊的五夜后宫：安全漏洞》（Five Nights at Freddy's Security Breach）于 2021 年 12 月 16 日发行，今天发布了免费 DLC《废墟》，目前在 Steam 页面共收到 1453 人评价，综合评价为“特别好评”。

《玩具熊的五夜后宫：安全漏洞》游戏最初登陆 PS4 / PS5 以及 PC 平台，随后登陆 Xbox One、Xbox Series S|X 和任天堂 Switch 游戏主机。

不过今天推出的免费 DLC 目前仅在 PC 和索尼 PlayStation 平台上线。

IT之家在此附上官方介绍如下：

你可以跑，但你没法躲……

在 Five Nights at Freddy’s: Security Breach 的免费剧情 DLC 中进入玩具熊弗莱迪的 Mega Pizzaplex 废墟！

格雷戈里再次被困在现已废弃的 Pizzaplex，他需要你的帮助！扮演凯西，也就是格雷戈里最好的朋友、玩具熊的狂热粉丝，勇敢面对黑暗、破败的披萨店，即将成为格雷戈里的大救星。你只有一把 Faz 扳手、一台罗克西对讲机和这个奇怪的兔子面具，你必须帮凯西找到她的朋友，解救他，并安全逃离废墟。

你能拯救你的朋友、你自己和 Pizzaplex 吗？在 Five Nights at Freddy’s: Security Breach – Ruin 100% 免费的 DLC 中找到答案。

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