科技昨夜今晨 0726：任天堂 Switch 2 游戏主机信息曝光、大疆 DJI Air 3 无人机发布、《奥本海默》内地定档 8 月 30 日上映

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 26 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、任天堂 Switch 2 游戏主机信息曝光

三个独立的消息源近日发布推文，分享了任天堂 Switch 2 游戏主机的外观和规格信息。只是这三个消息源此前没有准确爆料记录，其中一个账号于今年 7 月注册，因此本次消息仅供参考。根据推文内容汇总如下：

720P OLED HDR 屏幕

掌机模式下可以支持 720P 60FPS

T239 芯片

支持 DLSS2，理论上支持 DLSS3 / 光线追踪

8GB 内存

更快的 64GB eMMC 存储

3-6 小时续航 >> 查看详情

2、OPPO K11 手机发布，首销价 1799 元起

在 7 月 25 日下午的新品发布会上，OPPO K11 手机正式发布，该机搭载了高通骁龙 782G 处理器，配备了一颗索尼 IMX890 传感器与 OIS 光学防抖，以及长寿版 100W 超级闪充，和等效 5000mAh 大电池的闪充组合。价格信息如下：

8GB + 256GB 首销 1799 元

12GB + 256GB 首销 1999 元

12GB + 512GB 售价 2499 元 >> 查看详情

3、华为 Mate 60 系列手机后盖铸件冶具曝光

有博主近日曝光了华为 Mate 60 系列后盖铸件冶具，透露了该机后置摄像头模组的设计。从图片来看，Mate 60 系列继续采用居中大圆形后置摄像头模组设计，摄像头放置在上下左右四个位置。该博主还透露，Mate 60 系列将采用全新的超薄潜望镜。>> 查看详情

4、法国法院宣布两项诺基亚专利无效

根据国外科技媒体 Fosspatents 报道，法国法院近日驳回了诺基亚的专利诉讼，认为这些专利不够创新，不足以充当指控 OPPO 侵权的证据。据悉，在最新法国诉讼案件中，法国法院认为诺基亚的 EP1704731 专利缺乏创造性步骤，宣布无效。法国法院还宣布另一项 EP1702486 专利无效，将于本周四公布裁决结果。>> 查看详情

5、苹果 iPhone 曝光重大漏洞，Apple ID 开启双重验证仍被盗刷

程序员社区 V2EX 近日出现了一条热门帖子，用户 airycanon 称自己家人的 iPhone 开启了 Apple ID 双重认证，但仍然被钓鱼骗钱了。从整个原理来看，这一方法确实隐蔽且难防，目前尚不清楚苹果何时会修复这一漏洞。>> 查看详情

6、消息称蔚来子品牌“阿尔卑斯”将新增单电机方案，主攻 20-30 万元中端市场

据报道，蔚来汽车将在子品牌“阿尔卑斯”的首款车型上新增单电机方案，于近期刚刚立项。“阿尔卑斯”品牌将主攻 20-30 万元的中端市场，直接竞争对手是特斯拉、丰田、大众这些品牌的产品。>> 查看详情

7、大疆 DJI Air 3 无人机发布，售 6988 元起

大疆 7 月 25 日晚正式发布了全新双主摄航拍无人机 DJI Air 3，拥有广角相机和 3 倍中长焦相机、46 分钟续航、全向避障、双 4800 万像素拍照、双 4K HDR 视频等特性，售价 6988 元起。>> 查看详情

8、诺兰导演新片《奥本海默》中国内地定档 8 月 30 日上映

环球影业 7 月 25 日宣布《奥本海默》中国内地正式定档 8 月 30 日上映。《奥本海默》是克里斯托弗・诺兰自编自导的二战题材传记电影，由基里安・墨菲饰演奥本海默，其他主演还包括马特・达蒙、小罗伯特・唐尼、艾米莉・布朗特等。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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