女子身藏 14 台平板电脑入境，因“走路姿势僵硬”被查

IT之家 7 月 26 日消息，据“海关发布”公众号 25 日晚间通报，近日，拱北海关所属港珠澳大桥海关查获一起粤澳两地牌客车司机人身藏匿走私 14 台平板电脑进境案件。

据通报，港珠澳大桥海关官员于 7 月 19 日 11 时许在对一辆“两地牌”客车进行检查时，发现该车司机“走路姿势僵硬”，存在人身藏匿走私的嫌疑，随后依规开展进一步检查。

结果，关员从该名司机的紧身裤内查获全新平板电脑 14 台。根据观察，14 台平板电脑大多为苹果 iPad Pro 机型。

目前，上述案件已按规定作进一步处置。

IT之家此前报道，近期已有多起类似方式藏匿大量电子产品入境被查的案例。

7 月 14 日“海关发布”通报，拱北海关所属港珠澳大桥海关近日查获一起涉嫌利用跨境客车底盘改装暗格夹藏走私 350 台手机进境案。7 月 5 日 18 时许，关员对一辆粤港两地牌跨境客车机检时，发现图像显示异常。经进一步检查，关员在该车底盘改装的暗格中查获大量用透明塑料袋包装的手机，共计 350 台。

7 月 5 日“海关发布”通报，6 月 29 日 16 时许，一名身着黑色短袖的旅客从青茂口岸入境。现场关员仔细观察后，发现其走路姿势“明显异常”，遂对其进行拦截。经检查发现，该旅客腿部以及腰背部发现使用塑料膜及胶带缠绕捆绑的 CPU，共计 306 片。

海关提醒：根据相关规定，以藏匿、伪装、瞒报或其他方式逃避海关监管，运输、携带、邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品或者依法应当缴纳税款的货物、物品进出境的，属走私行为，情节严重构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

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