AMD 锐龙 7x40 系列 APU 核显驱动正式发布

IT之家 7 月 26 日消息，AMD 现已正式推出面向 Ryzen 7x40 系列 APU（Phoenix Point 系列）的核显驱动，大家可以从 AMD 官网找到你当前处理器对应的驱动。

值得一提的是，AMD 建议使用 OEM 厂商所提供的驱动程序，这些驱动程序针对其系统特定功能和优化进行了定制和验证。

值得一提的是，IT之家网友 @OC_Formula 还发现了一款比较奇怪的 APU——Ryzen 7 7840S，后缀并非标准的 HS 和 U 也不是中国区独占的 H。

AMD 官网没有公布其规格，但这颗处理器使用了 R7 7840HS 同款驱动，预计为 OEM 定制版（更新：确认为联想定制的 FP8 封装版 R7 7840U）。

AMD R7 7840HS 系列处理器最初在今年 1 月份发布，原计划 3 月上市，之后推迟到 4 月，后来在 5 月底终于上市。

现在，搭载 R7 7840HS 处理器的笔记本电脑已经大量上市，例如联想的小新 Pro 系列将在本月底发布，似乎就算在等正式驱动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。