比亚迪赵长江：腾势汽车累计用户已经突破 10 万，8 月将推 D9 新车型

IT之家 7 月 26 日消息，今日，腾势汽车销售事业部总经理赵长江在个人微博上发文宣布，目前腾势汽车累计用户已经突破 10 万人。同时，赵长江还宣布，将为用户准备“一系列重磅福利”如下：

款型上新： 腾势 D9 DM-i 将于 8 月推出新车型，搭载 45kW 快充、6kW 对外放电功能，纯电续航将达到 98 公里。

选装配件： 近期将上线电吸门、二排小桌板等需安装配件，8 月 1 日-9 月 30 日期间下订选装，还可享受限时 8 折优惠。

“福利合伙人”计划：利用景点串联各个城市的用户资源，形成精品自驾游线路的“旅行 +”计划；区域与福利合伙人开展异业合作的“腾势朋友圈”计划；3.由福利合伙人资源与腾势联名，共创联名产品的“DENZA Co-creation”

IT之家此前报道，今年 6 月腾势 D9 单月销售 11058 辆，销售均价超 42 万元，官方号称该车为 30 万元以上豪华 MPV 市场销量冠军、半年度唯一正增长的豪华 MPV 车型。

腾势品牌的另一款全新车型 —— 猎跑 SUV 腾势 N7，首批交付车辆也已于近日向全国开启发运。据腾势此前官方消息，腾势 N7 汽车发布之后，大定开启 24 小时内订单便达到了 11687 台。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。