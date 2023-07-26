复兴机车家族再添新成员，中国中车自主研发的“电-电”混合动力调车机车已正式下线

IT之家 7 月 26 日消息，据中国中车，中车大连公司自主研发的“电-电”混合动力调车机车已于 7 月 20 日正式下线，这是大机车首台零排放、电-电混合动力调车机车。

据介绍，这款机车采用接触网与动力电池两种能源，节能、环保、零排放，适用于所有的调车工况调车机车，无柴油机噪音、无污染物排放。由图可见，它采用了绿色主题外观，彰显其环保特性。

官方表示，研究团队通过研究最优的电-电混合能源比，攻克储能系统在轨道交通安全运用的关键技术，相比传统内燃调车机车传动效率提升 10% 以上。

值得一提的是，它还配备动力回收系统，可在动力制动时可将动能转化为电能反馈给电网或为动力电池充电。

中国中车介绍称，它采用环网以太网通信的方式，具有响应速度快、数据流量大的特点；增加高清辅助瞭望系统，可在司机室内实时查看弓网状态、路况信息等；延续了标准化、模块化、简统化布置，降低乘务、检修人员工作量。

IT之家注：以太环网（俗称环网）是由一组 IEEE 802.1 兼容的以太网节点组成的环形拓扑，每个节点通过基于 802.3 媒体访问控制 (MAC) 的环端口与其他两个节点相连，而以太网 MAC 可以由其他服务层技术承载 (如 SDHVC、MPLS 的以太网伪线等)，所有节点间能够直接或者间接通信。

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