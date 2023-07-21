复兴号亚运智能动车组在长春下线：设计时速 350 公里，定员 578 人

IT之家 7 月 21 日消息，复兴号亚运智能动车组今日在长春下线，该动车组专为第 19 届杭州亚运会定制，将投入到杭州与宁波、温州、金华、绍兴、湖州五座亚运协办城市的轨道交通运输中。

▲ 图源 中车长客官博

据中车长春轨道客车公司介绍，该动车组为 8 辆编组 4 动 4 拖的动力分散型动车组，设计时速 350 公里，定员 578 人，由浙江交通集团购置。中车长客表示，该动车组具有定制化、绿色、智能、舒适等特点，在涂装上采用体育运动图案与诗画江南元素相结合，凸显杭州亚运会的主题特色。

此外，列车组车头采用“鹰隼”仿生学设计，可大幅降低空气阻力，预计节约能耗 10%，配合轻量化车体和整体节能技术，单列车年均节电约 180 万度。

IT之家此前报道，杭州 2022 年第 19 届亚运会将于 2023 年 9 月 23 日至 10 月 8 日举行。本届亚运会将在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华举行，杭州是中国第三个取得亚运会主办权的城市。

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