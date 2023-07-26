首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > IT资讯>网络

iOS 版铁路 12306 App 新版本 5.7.0 发布，正式适配实时活动功能

2023/7/26 13:24:49 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 lemon_meta番茄炒西红柿 的线索投递！

IT之家 7 月 26 日消息，前段时间，有多名IT之家网友反馈 iOS 版铁路 12306 App 开始内测对“实时活动”功能的适配，终于，这款 App 的正式版本在今天早些时候发布，版本号为 5.7.0

图片 3

▲ 感谢IT之家网友 @番茄炒西红柿 供图，下同

虽然官方提供的更新日志仅有“提升用户体验、修复已知问题”两项，但据IT之家网友投稿反馈，该版本 App 现已正式适配实时活动功能。

图片 4

根据以往的内测版本截图显示，在苹果手机的锁屏界面上，12306 适配的“实时活动”界面可以显示更详细的车次相关信息，包括左上角的车次号、中间部分的当前车次始发站、终到站以及下方的检票、席别等。此外，苹果 iPhone 14 Pro / Pro Max 机型可以在“灵动岛”区域显示相关通知。

图片 1

▲ 感谢IT之家网友 @逆雨刺猬 供图

苹果自 iOS 16.1 开始，带来了锁屏实时活动和对 iPhone 14 Pro 灵动岛更丰富的支持。iOS 16.1 及更高版本有了“实时活动”功能后，用户可以随时获知常用 App 的最新信息。无需解锁设备，即可在锁定屏幕上关注出租车的到达时间、球赛最新比分，或者下一个闹钟提醒。在 iPhone 14 Pro 上，如果解锁设备，“实时活动”信息还会出现在灵动岛。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：铁路12306iOS 16实时活动

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用