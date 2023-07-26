iOS 版铁路 12306 App 新版本 5.7.0 发布，正式适配实时活动功能

IT之家 7 月 26 日消息，前段时间，有多名IT之家网友反馈 iOS 版铁路 12306 App 开始内测对“实时活动”功能的适配，终于，这款 App 的正式版本在今天早些时候发布，版本号为 5.7.0。

虽然官方提供的更新日志仅有“提升用户体验、修复已知问题”两项，但据IT之家网友投稿反馈，该版本 App 现已正式适配实时活动功能。

根据以往的内测版本截图显示，在苹果手机的锁屏界面上，12306 适配的“实时活动”界面可以显示更详细的车次相关信息，包括左上角的车次号、中间部分的当前车次始发站、终到站以及下方的检票、席别等。此外，苹果 iPhone 14 Pro / Pro Max 机型可以在“灵动岛”区域显示相关通知。

▲ 感谢IT之家网友 @逆雨刺猬 供图

苹果自 iOS 16.1 开始，带来了锁屏实时活动和对 iPhone 14 Pro 灵动岛更丰富的支持。iOS 16.1 及更高版本有了“实时活动”功能后，用户可以随时获知常用 App 的最新信息。无需解锁设备，即可在锁定屏幕上关注出租车的到达时间、球赛最新比分，或者下一个闹钟提醒。在 iPhone 14 Pro 上，如果解锁设备，“实时活动”信息还会出现在灵动岛。

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