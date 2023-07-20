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消息称 iOS 版铁路 12306 App 正内测适配实时活动，可显示车次号、始发终到情况

2023/7/20 10:57:02 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 尚寂新 的线索投递！

IT之家 7 月 20 日消息，有IT之家用户投稿反馈，目前 iOS 版本铁路 12306 的最新测试版 App 已经适配“实时活动”功能，App 首页检票口和席位显示界面也做出调整，相关信息显示更加醒目。

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▲ 感谢IT之家网友 @尚寂新 供图，下同

该 App 的测试版本号为 5.7.0（19），需在苹果 TestFlight App 中取得 12306 提供的测试资格（当前名额已满）。

从这名网友提供的界面可见，在苹果手机的锁屏界面上，12306 适配的“实时活动”界面可以显示更详细的车次相关信息，包括左上角的车次号、中间部分的当前车次始发站、终到站以及下方的检票、席别等

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苹果自 iOS 16.1 开始，带来了锁屏实时活动和对 iPhone 14 Pro 灵动岛更丰富的支持，对于餐饮类应用，可支持 iOS 锁屏 & 灵动岛查看订单状态等。

iOS 16.1 及更高版本有了“实时活动”功能后，用户可以随时获知常用 App 的最新信息。无需解锁设备，即可在锁定屏幕上关注出租车的到达时间、球赛最新比分，或者下一个闹钟提醒。在 iPhone 14 Pro 上，如果解锁设备，“实时活动”信息还会出现在灵动岛。

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关键词：铁路12306iOS 16

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