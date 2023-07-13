修复无法访问部分网站问题，苹果重发 iOS / iPadOS 16.5.1 安全更新

IT之家 7 月 13 日消息，苹果于 7 月 11 日面向 iOS / iPadOS 16.5.1 和 macOS 13.4.1 发布紧急安全响应更新（RSR），但导致用户无法访问部分网站而紧急撤回；苹果今天在修复上述问题之后，重新发布了 RSR 更新。

用户可以通过设置应用中的常规系统更新机制获得本次更新，本次更新包括 iOS / iPadOS Security Response 16.5.1（c）和 macOS Ventura Security Response 13.4.1（c）。

苹果公司去年底首次推出了快速安全响应（RSR）系统，旨在使苹果能够自动向设备推送紧急的安全修复，而无需用户进行完整的 iOS 更新。这样做的目的是让设备尽快获得保护，而不需要等待用户进行更新。

IT之家注意到，过去 iOS 安全更新通常与新功能更新捆绑在一起，这意味着想要保持安全的用户必须更新到最新版本的操作系统，即使他们不想要或不需要新功能。

很多人出于这个原因而对更新他们的设备犹豫不决，因为他们不想改变他们的设备的工作方式。通过将安全与功能更新分开，苹果使用户更容易保持安全。

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