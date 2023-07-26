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广汽埃安再次开启免费充电狂欢活动：全国 24 个城市可参与，每位车主限一次

2023/7/26 13:56:18 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 26 日消息，在广汽埃安成立六周年之际，该公司宣布将于 2023 年 7 月 28 日 0:00-23:59:59 开启全国车主免费充电狂欢活动。

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▲ 活动截图

活动期间，埃安车主可使用埃安 App 在活动站点免费充电，全体埃安车主均可参加，每个账号限一次，本次活动仅适用于埃安 App

参与路径：埃安 App - 充电模块 - 点击右上角扫码 - 扫描活动终端二维码 - 绑定车牌 - 启动充电 - 免费充电完成。

活动参与城市包括：

北京、上海、广州、深圳、成都、东莞、佛山、福州、杭州、合肥、南京、宁波、青岛、厦门、苏州、威海、武汉、西安、长沙、郑州、中山、重庆、珠海、天津。

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▲ 图源埃安官网

值得一提的是，这并不是广汽埃安第一次推出免费充电活动。

据IT之家此前报道，今年 2 月 14 日，广汽埃安官方宣布埃安 App 用户可陆续在 18 个城市部分站点或充电桩免费充电，为期两个半月。除此之外，所有品牌的新能源用户均可通过埃安 App，获得相应的指定时间免服务费或全免费充电的机会

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关键词：广汽埃安

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