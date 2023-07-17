广汽埃安昊铂 GT 上市半个月订单超 2 万，本周开启大批量交付

IT之家 7 月 17 日消息，广汽埃安旗下高端新能源品牌昊铂的首款量产车型 Hyper GT 已于 7 月 3 日正式上市。

上市至今半个月，Hyper GT 订单量已经超过 2 万台。官方表示，这款新车本周将在全国近百家昊铂中心及昊铂空间开启爆发式交付。

昊铂 GT 共推出 5 种不同配置车型，售 21.99-33.99 万元。IT之家附具体售价如下：

560 科技版 21.99 万元

560 七翼版 24.59 万元

600 充换版 23.99 万元

710 超充版 25.99 万元

710 超充 MAX 版 33.99 万元

昊铂 Hyper GT 基于广汽全新的 AEP 3.0 平台“星灵架构”打造，定位纯电中型轿车，长宽高分别为 4880*1885*1455mm，轴距达到 2920mm。

智能配置方面，新车搭载了高清摄像头、毫米波雷达、超声波雷达，还融合了红外遥感技术及 3 颗第二代可变焦激光雷达。与之匹配的软件是号称 L2++ 级别的 Adigo Pilot 4.0 智驾系统，可实现“全天候、全路况”的城市、高速智能辅助驾驶，以及超视距召唤泊车功能。

动力方面，后驱单电机版本最高输出功率 340 马力（250kW），最大扭矩 434 牛・米，0-100km / h 加速 4.9 秒。

新车还支持 800V 高压快充，可实现充电 15 分钟，续航增加 450km，并支持 V2G 车辆向电网反向输电功能。此外，600 充换版车型支持换电，能够实现“2 分钟以内快换”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。