华为与科大讯飞启动 AI 存力底座联合创新项目

IT之家 7 月 26 日消息，据上海证券报消息，华为今日披露，该公司已与科大讯飞近日正式启动 AI 存力底座的联合创新项目，共同打造面向 AI 大模型场景的最佳数据存储解决方案。

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华为介绍，双方将依托联合创新，在数据存储服务可靠性、算力和存力协同体系研究、数据全生命周期管理等技术方向上寻求突破。通过 AI 存力在 AI 大模型时代的创新实践，为产业提供高价值的可借鉴经验。

IT之家从官方获悉，当下，AI 行业的发展有着两大显著趋势。首先，AI 从大模型走向超大模型，带来了模型参数和训练数据集的规模迅速增长；其次，AI 从单模态走向多模态，对高效处理海量非结构化数据提出了更高要求。

为了提升数据获取、数据预处理、模型训练和评估、推理应用的 AI 全流程效率，消除数据孤岛带来的海量数据搬迁，一个高性能、稳定可靠的统一存力底座成为 AI 大模型场景的基石。为此，科大讯飞与华为正式启动 AI 存力底座的联合创新项目。

双方表示，未来，科大讯飞和华为存储将携手在大集群可靠性、高性能算存协同体系、数据精准识别与治理三大方向上寻求突破。

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