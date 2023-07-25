科技昨夜今晨 0725：华为鸿蒙 HarmonyOS 4 八月发布、Twitter 正式变为“X”、微信手机号可一键登录 QQ

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 25 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、华为鸿蒙 HarmonyOS 4 预热：8 月见

第五届华为开发者大会 2023（Together）将于 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 6 日在东莞松山湖举行，带来有关 HarmonyOS 的最新内容。华为官方 7 月 24 日宣布：HarmonyOS 4 将于 8 月揭晓，不出意外的话就是此次 HDC 2023 开发者大会了。>> 查看详情

2、Twitter 正式变为“X”

推特（Twitter）正在转型为 X，目前已经正式启用 X 名称和 Logo，告别原有的 Twitter 名称和小蓝鸟形象。此外，平台颜色也已正式更新为黑色。另外，推特官方账号也将名字和头像改为了“X”。>> 查看详情

3、理想回应向理想贴膜店索赔 120 万

近日，从事汽车贴膜业务的朱先生称，自己经营的理想汽车贴膜店被理想汽车以“侵害商标权及不正当竞争纠纷”为由，起诉索赔 120 余万元。朱先生表示，自己的小名就叫理想，从 2012 年开始店名也叫“理想”，想不通为什么会被起诉。

理想汽车法务部官微也给出了回应，称起诉的原因是该店【冒充理想汽车官方】进行销售、团购等在内的商业活动，并被当地车主举报。>> 查看详情

4、比亚迪法务部官博首次发文，拟起诉某汽车博主索赔 500 万元

比亚迪法务部官方微博 7 月 24 日发布首条博文，宣布正式起诉某汽车博主，要求其删除相关侵权言论、公开道歉并赔偿 500 万元人民币。比亚迪法务部称，该博主长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成了严重损害。对此，比亚迪收集、固定了大量证据，向有关部门反馈了其涉嫌黑公关的线索。>> 查看详情

5、哪吒汽车 CEO 回应 24 款哪吒 S“背刺”

哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇发文称，24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿。晚一点会发布的。>> 查看详情

6、苹果考虑上调 iPhone 15 Pro / Pro Max 售价

苹果公司正在考虑提高 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的价格，这是苹果公司今年秋季即将发布的新一代旗舰机型，另外两款低端机型 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的价格则不会变化。国行 iPhone 14 Pro 起售价 7999 元，iPhone 14 Pro Max 起售价 8999 元。>> 查看详情

7、 微信手机号可一键登录 QQ

安卓版 QQ 应用迎来 v8.9.70 版本更新，主要新增了微信和手机号一键登录功能。在会话窗点击“ 新消息 ”，瞬间定位到首条未读消息等功能。值得一提的是，腾讯此前为了提升微信用户数量，设置用户可以用 QQ 来登录微信，不过此功能早在 2014 年就已被移除。>> 查看详情

8、苹果 iPhone 15 Pro 钛版手机实机图曝光

苹果 iPhone 15 系列手机的消息已经传得沸沸扬扬，目前爆料已知 iPhone 15 Pro 将拥有一个“钛合金版本”，而科技博主 URedditor 日前曝光出了这款钛合金版 iPhone 的实拍图，并透露出了相关材质细节。

从 URedditor 发布的实机照中可以看出，钛合金版 iPhone 15 Pro 中框依然采用了直角边设计，但两端盖板衔接处采用类似 2.5D 的切削风格。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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