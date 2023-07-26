华为鸿蒙 HarmonyOS 4 官宣后，消息称小米 MIUI 15 等 8 月起陆续发布

IT之家 7 月 26 日消息，数码博主 @数码闲聊站 今日发文称，HarmonyOS 4、OPPO ColorOS 14、vivo OriginOS 4、小米 MIUI 15 从 8 月份开始会陆续发布。目前，华为已经官宣 HarmonyOS 4 将于 8 月 4 日 14:30 正式揭晓。

今年，各家厂商对新系统的保密工作做得比较到位，可以获取的具体信息少之又少。

华为 HarmonyOS 4 采用的宣传语为“有个性，超好玩，新体验”，并且使用了更加清新的海报设计。新系统预计会在提升多设备互联功能的同时，进一步提高系统可玩性。

OPPO ColorOS 14 的部分系统界面此前已经被博主 @数码闲聊站 曝光，新版本据称细分了 Fold 系统（用于折叠屏手机），部分自带 App 针对横屏适配更好了，过渡动画更丝滑流畅，UI 界面会有变化。此外，新版本还会新增“侧边栏最近文件”功能，可以看作“文件中转站”，支持各类文件拖拽分享，并且打通了 App 和终端互联。

小米 MIUI 15 开发版于本月初现身小米服务器，Redmi Note 13 新机正测试当中。外媒 XiaomiUI 从 Mi Code 获取的信息显示，MIUI 15 的第一个测试版本是 MIUI-V23.5.22，表明开发工作从 5 月 22 日就已经开始，预计将在系统动画、实用功能和其他方面带来改进。

关于 vivo OriginOS 4，目前还没有靠谱爆料流出，预计新版本会保留当前的设计风格，对系统功能进行改进。

目前，小米、OPPO、vivo 均未官宣系统新版本的发布时间，IT之家对此也会持续关注。

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